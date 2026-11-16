Un accidente de tránsito con menores involucrados se registró este domingo por la tarde en barrio Pellegrini, de la ciudad de Alta Gracia. Como consecuencia del impacto, tres adolescentes necesitaron asistencia médica y dos de ellos fueron trasladados a un centro de salud privado.

El siniestro ocurrió alrededor de las 19:35, en la intersección de las calles Sarmiento e Illia. Por causas que se intentan establecer, un automóvil Citroën Basalt perdió el control e impactó contra un monumento ubicado en el cantero central.

Según se informó, el vehículo era conducido por un adolescente de 15 años, quien viajaba acompañado por otros tres menores de la misma edad.

Tras el impacto, un servicio de emergencias médicas acudió al lugar y asistió a los ocupantes. Tres de ellos requirieron atención médica y dos fueron trasladados a un centro de salud privado para una evaluación de mayor complejidad.

Personal policial intervino en el lugar y se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.