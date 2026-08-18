El Gobierno de Alta Gracia informa que se extiendió el plazo para participar del programa “Acción Verde Alta Gracia”, una iniciativa articulada con la Fundación Bloomberg que permite a jóvenes de la ciudad acceder a financiamiento y asistencia técnica para la ejecución de proyectos ambientales. La nueva fecha límite para la presentación de propuestas será el lunes 31 de agosto.

Se recuerda que pueden participar organizaciones de la sociedad civil, centros vecinales, instituciones educativas y otras organizaciones de la ciudad que deseen presentar propuestas, las cuales deberán estar lideradas por jóvenes de entre 15 y 24 años.

“Acción Verde Alta Gracia” es el resultado de la presentación realizada por la Municipalidad de Alta Gracia para participar del programa internacional Youth Climate Action Fund, impulsado por Bloomberg Philanthropies, quedando seleccionada entre más de 700 ciudades de todo el mundo para tener esta oportunidad. ¡Se invita a todos los interesados a presentar sus proyectos!