Un hombre de 58 años perdió el control de su automóvil y terminó en una alcantarilla durante la madrugada de este lunes, sobre la Ruta Provincial 5, a la altura del kilómetro 23, en Villa del Prado.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:55. Según informó la Policía, el conductor circulaba a bordo de un Fiat Regata cuando, por causas que se investigan, perdió el control del vehículo y cayó a una alcantarilla ubicada al costado de la ruta.

Al lugar acudió un móvil del servicio de emergencias Vittal, cuyo personal constató que el conductor no presentaba lesiones. No fue necesario su traslado ni asistencia médica.