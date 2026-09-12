Un accidente de tránsito se registró este sábado 12 de septiembre, alrededor de las 8:40, en el kilómetro 36 de la Ruta Provincial 5. Según informó la Policía, un automóvil Peugeot 206 colisionó con un Ford Fiesta, conducido por un hombre de 59 años.

En el lugar trabajó una ambulancia local, cuyo personal asistió al conductor del Peugeot 206 y constató que presentaba politraumatismos varios. Debido a las lesiones, fue trasladado al Hospital Regional Arturo Illia de Alta Gracia para una evaluación médica.