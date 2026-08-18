Una camioneta Renault Kangoo, conducida por una mujer de 45 años, perdió el control e impactó contra el cantero central de la autopista. En el vehículo también viajaban su esposo, de 46 años, y su hijo, de 13. El hecho se registró el pasado sábado.

Como consecuencia del impacto, los tres ocupantes resultaron lesionados. La conductora fue asistida por el servicio de emergencias Vittal y posteriormente trasladada a la Clínica de la Cañada, donde personal médico diagnosticó un traumatismo de cráneo leve.

En tanto, los otros dos ocupantes fueron evaluados y presentaron traumatismos de carácter variado.