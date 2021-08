A un año del fallecimiento de Solange Musse harán un acto en su memoria

La joven de Alta Gracia estaba internada por un cáncer de mama y se convirtió en un triste símbolo de las consecuencias de la pandemia del coronavirus que azota al mundo ya que, por las restricciones, su papá no pudo ingresar a Córdoba para despedir a su hija.

El pasado 21 de agosto de 2020 Solage Musse falleció sin poder despedirse de su papá quien estaba viajando desde Neuquén para poder estar con su hija. Sin embargo, por las disposiciones del COE el padre- Pablo Musse- no pudo ingresar a la provincia. Mientras esperaba los resultados de su test de covid-19, su hija falleció en una clínica en Alta Gracia.

Al día siguiente, Pablo pudo ingresar a la provincia de Córdoba para velar a Solange. En aquellos días, el hombre dijo «quiero informarles a todos que ya me encuentro en Alta Gracia y que anoche con un recurso de amparo no tuve ningún inconveniente. Pasamos tranquilos los controles aunque, lamentablemente, es tarde. No alcancé a cumplir el deseo de mi hija que era abrazarla y estar con ella».

En relación a la última voluntad de Solange, señaló que “su mensaje fue que esto sirva para todos, que la gente no se canse, que hasta el último suspiro tiene sus derechos”. “Mi hija no está más. Hoy es su despedida, pero mi solcito no está más”, señaló.

El caso tomó incluso relevancia nacional y fue materia de debates en torno hasta dónde tenían o no injerencia las provincias en permitir o no el acceso a personas que debían acompañar a familiares enfermos.

A partir de esta terrible situación, las flexibilizaciones tanto para acompañamientos a pacientes con ciertas patologías como así también para las visitas a hijos e hijas de padres separados, se comenzaron a dar en todo el ámbito nacional.

Este sábado 21 de agosto, a un año de aquel triste hecho que marcó una de las tantas situaciones graves que nos sacudió como sociedad en esta pandemia, se realizará un acto en la esquina de Illia y Velez Sarsfield de la ciudad de Córdoba a partir de las 17 horas.

“Vamos a hacer un acto sencillo. Es misa con una canción que le dedicaron, leeremos la carta y haremos una suelta de globos y seguir pidiendo por los derechos”, dijo Pablo Musse en el programa Arriba Córdoba.