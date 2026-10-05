Más de 500 deportistas participaron este fin de semana del 3 y 4 de octubre de la novena edición de este gran evento deportivo. La competencia, que viene demostrando una notable evolución año a año, reunió a ciclistas y corredores de diversas edades, quienes disfrutaron de la acción en algunos de los escenarios naturales más destacados de la ciudad.

La actividad comenzó el sábado en el Parque García Lorca con la carrera de Mountain Bike Short Track, que tuvo lugar en horas de la tarde. Luego, al caer el sol, llegó el turno de la atrapante carrera nocturna de running, donde los participantes recorrieron nuestros senderos en una experiencia única.

Por su parte, el domingo se llevó adelante la competencia de Rally Mountain Bike y la categoría “Paravachasca Kids”, para luego coronar la doble jornada con la correspondiente ceremonia de premiación, realizada en horas de la siesta. Cabe destacar que, a la par de su crecimiento, esta nueva edición puso un especial énfasis organizativo en la premisa de «cuidar al corredor», garantizando un acompañamiento integral, seguridad y asistencia para el bienestar de todos los participantes durante el circuito.

Nuevamente, la iniciativa logró convocar a una gran cantidad de deportistas, no solo de Alta Gracia sino de toda la región y de otras provincias, tales como Mendoza, Buenos Aires, La Rioja, San Luis y La Pampa, consolidando el turismo deportivo y generando un impacto altamente positivo en el movimiento de la ciudad.